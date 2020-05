José Antonio Román

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 6

En las actuales condiciones económicas, el modelo Centinela para determinar el número de contagios por Covid-19 es la mejor decisión que pudo tomarse, pues sin ser exacto, permite tener una idea global de lo que ocurre con la pandemia en el país y, con base en ello, la toma de decisiones gubernamentales, aseguró Gilberto Castañeda Hernández, del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Además, ante la críticas por la aplicación de este modelo –puesto en marcha con mucho éxito en 2009 con la influenza H1N1–, cabe aclarar que todos los países europeos, salvo los escandinavos, presentan subregistros de contagios y defunciones.

En entrevista, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores indicó que el país no tiene los recursos ni hay en el mercado insumos suficientes para realizar pruebas masivas de Covid-19. Sería una mentira que las autoridades dijeran que sí se tiene la capacidad. Esto se reconoce, por eso el sistema Centinela. Es cierto, no es exacto, pero con los recursos que se tienen se ha hecho bien. Esto no es Suecia, y quien piense lo contrario que se suba al Metro Pantitlán. No es igual , comentó.

Incluso, aun cuando se dice que Estados Unidos ha aplicado 3 millones de pruebas, su población es de 300 millones. Los únicos que han podido aplicar pruebas masivas son países ricos y pequeños, como Singapur y Corea, con buenos resultados, pero no es nuestra condición, insistió el especialista en medicamentos bioequivalentes.