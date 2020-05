Sputnik, Afp, Ap, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 5

Washington. El presidente Donald Trump admitió ayer que más ciudadanos morirán al reabrir la economía de Estados Unidos, pero volvió a restarle importancia a la amenaza del coronavirus al llevar destapada la cara durante una visita, precisamente, a una fábrica de cubrebocas, en momentos en que varios estados relajan las pautas de distanciamiento social a pesar de que la pandemia no está bajo control en esa nación.

Sabes, si mantuvieran a la gente por más tiempo con los cierres, también vas a perder a la gente de esa manera, y ya lo has hecho, estoy seguro , dijo Trump antes de viajar a Arizona y agregó: Pero entre el abuso de las drogas y, según dicen, el suicidio, hay muchas cosas diferentes. Sólo para que sepan, no hay una gran forma de ganar de un modo u otro .

Antes de tomar su vuelo a Arizona, el mandatario argumentó ante periodistas en Washington que el hecho de que estamos dejando que las personas salgan y vayan a sus trabajos, es porque tienen que hacerlo .

Más tarde, al preguntarle la cadena ABC News sobre si cree que aumentará el número de muertos por relajar las medidas de confinamiento para reabrir la economía, el mandatario aseguró: Es posible, habrá algunos .

Sucederá, porque la gente "no estará confinada en un apartamento, en una casa o donde quiera que sea”, agregó Trump en la fábrica de Honeywell en Phoenix, Arizona, que visitó en su primer viaje importante desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus.

La campaña en la que Trump busca su relección en noviembre se activa un mes después de la orden de confinamiento masivo impuesta para tratar de detener la propagación del virus.

El mandatario rechazó los dos nuevos modelos sobre la pandemia, publicados por The New York Times y The Washington Post, en los que proyectan que 135 mil estadunidenses morirán hasta principios de agosto, y se registrarán unas 3 mil muertes diarias antes del primero de junio.

Es un reporte y no incluye mitigación, pero estamos haciendo mucha mitigación. Cuando la gente regrese a trabajar, van a hacer distanciamiento social y se lavarán las manos y haciendo lo que deben hacer , indicó.