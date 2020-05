Recientemente el banco central anunció un programa por el que inyectaría 750 mil millones de pesos a la economía. Despertó inquietudes. ¿De dónde saldrían los fondos? Inclusive se llegó pensar si emplearía las reservas internacionales. Finalmente se aclaró que una parte provendría del encaje bancario , los depósitos que la banca comercial tiene en el mismo Banxico con propósitos de regulación monetaria y otros mecanismos. El financiamiento a pequeñas empresas absorbería 250 mil millones de pesos y sería gestionado por los propios bancos. Algo sucedió que no han bajado los recursos a nivel del público. Los clientes preguntan y los ejecutivos no saben de qué se trata.

Ombudsman social Asunto: el SAT en Cuernavaca

Desde que empezó la cuarentena he tratado de elaborar, a través de la página web del SAT, recibos de honorarios, hacer mis declaraciones o sacar una cita y nada funciona. El teléfono de atención tampoco funciona. Fui dos veces a las oficinas de Cuernavaca y ningún funcionario sale a dar explicaciones. En las páginas de SAT y gobierno de México no aparece el botón de mensajes o de quejas. He contratado a una contadora pero me parece muy injusto que en estos tiempos sea imposible contactar a alguien que dé explicaciones sobre el asunto o se comprometa a restablecer el servicio.

Claudia Mora /Cuernavaca

R: Mensaje directo a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

Escribe Salvador San Vicente @SSVphotographer: ...y llegará el momento en que en Twitter quede puro bot. Ustedes, los de carne y hueso y a los que no les pagan por tuitear, avísenme a qué red nos cambiamos.

R: Estamos construyendo El Foro México.

