Agradecer a los migrantes con canto

L

eo sobre el monto de las remesas de los migrantes a sus familias, que en este momento de crisis significan una gran ayuda para la economía nacional, me parece que es el gesto de gratitud más grande que pueda existir: no obstante haber sido expulsados de su patria por falta de oportunidades y vivir en un país extraño en condiciones precarias, convierten su esfuerzo y sacrificio en fuente de recursos en esta su nación y tanto, que me atrevo a proponer a los condóminos del Centro Urbano Presidente Alemán, quienes cada noche entonan sus cantos en honor del personal médico que lucha por salvar vidas en la pandemia de Covid-19 y a quienes tan bien se refiere Ortiz Tejeda en su más reciente columneta, que incluyeran alguna de estas noches a nuestros migrantes, sería una linda forma de resaltar y agradecer su esfuerzo.

Benjamín Cortés Valadez

Aclaración a México SA de la STPS

En relación con la columna México SA publicada el 4 de mayo en el periódico La Jornada, elaborada por Carlos Fernández-Vega, se aclara lo siguiente:

La nota es falsa, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nunca ha asistido a ninguna convención mundial de la industria minera y ni siquiera tiene el gusto de conocer la ciudad de Toronto, Canadá.

La foto que aparece en la nota corresponde al 23 de febrero de 2020 y pertenece a una invitación que amablemente nos hizo la Secretaría de Economía, a la que asistieron el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y Luisa María Alcalde Luján a lanzar la primera bola en la final de la Liga Minera de Beisbol, en el estadio Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Sería conveniente de que antes de sacar notas escandalosas se confirmara con los participantes como un acto de responsabilidad periodística.

Haciendo uso de mi derecho de réplica, ante la publicación mencionada, solicito sea publicada esta aclaración, en el mismo espacio donde aparece la columna México SA.

Lic. Cristina Juárez Zepeda, directora general de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Y de la Secretaría de Economía

Nos sumamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la solicitud de aclaración en relación con el contenido de la columna México SA, publicada el 4 de mayo en el periódico La Jornada.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, no asistió a ninguna convención mundial de la industria minera, como afirmó el señor Fernández-Vega.

La foto que aparece corresponde a la ceremonia de lanzamiento de la primera bola en la final de la Liga Minera de Beisbol, en el estadio Fray Nano en la Ciudad de México el 23 de febrero de 2020.

En uso del derecho de réplica, solicitamos atentamente que se haga pública esta aclaración y se publique también de manera destacada (como el 4 de mayo) en la columna México SA.