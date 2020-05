Antonio Heras y Cristian Torres

Corresponsal, La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 27

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California abrió una carpeta de investigación contra el ex gobernador panista Francisco Kiko Vega, de los ex secretarios de Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández, así como de otros nueve ex funcionarios, por un supuesto quebranto patrimonial de mil 586 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Fiscalización del Congreso local denunciaron haber detectado pagos a proveedores fantasmas de 2014 a 2019, durante la gestión de Kiko Vega, lo que implicaría los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Esto se sustentaría en contratos sin evidencia de resultados, y transferencias de fondos a cuentas bancarias estatales para reponer pagos irregulares a proveedores inexistentes, con las cuales se habrían protegido maniobras ilícitas.

Entre los pagos anómalos figuran estudios para regularizar vehículos, evaluación de programas sociales y la situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, según documentación que presentaron el encargado de despacho de la ASE, José Soto, y la diputada local morenista Eva Rodríguez.