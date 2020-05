Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 20

Cuatro de cada 10 plantas maquiladoras de la industria de exportación en todo el país se mantienen cerradas, en espera de negociar una reapertura gradual de sus actividades a más tardar la semana próxima, en particular la automotriz, autopartes, aeroespacial, eléctrica y electrónica.

El objetivo es equiparar la producción de México con las industrias esenciales de Estados Unidos y América del Norte, comentó Luis Aguirre Lang, presidente nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Hay cadenas de valor que no pueden esperar , subrayó en entrevista. Recordó que el primero de mayo, en 23 demarcaciones de Estados Unidos, las industrias reanudaron operaciones tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19. El riesgo para las maquilas en México es que sus pares en el país vecino muevan órdenes de compra a otras regiones del mundo, explicó.

El líder de las maquiladoras de exportación anticipó que de no avanzar con las autoridades mexicanas, se espera una reducción en la fuerza de trabajo que, hasta el momento, agrupa 3 millones de empleos formales. Aseguró que en el primer trimestre del año no hubo despidos en el sector y en abril se respetaron las remuneraciones. Con la prórroga al 31 de mayo no creo que podamos correr con la misma suerte , expresó.

La industria manufacturera y las autoridades sanitarias del país mantienen una confrontación que, en la última semana, escaló en Sonora.