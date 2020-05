L

a desaparición de los fideicomisos decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador provocó, en el mundo de la cultura, una reacción fuerte, natural, por la incertidumbre sobre el futuro del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Desgraciadamente, a las voces legítimas de muchos creadores, preocupadas por la desaparición del Fonca, se sumaron otras, como aquella que afirmó que estábamos frente a un acto de barbarie.

Esta última, más que esclarecer las cosas buscaba, me parece, provocar el ruido y la furia, la gritería. Sigue en campaña. Es lástima: la crítica, ya lo decía el poeta Octavio Paz, empieza con la autocrítica.

Le pregunté a Adriana Konsevik, secretaria ejecutiva del Fonca, a qué se enfrentarían los creadores con la desaparición de los fideicomisos: El dinero para los programas y compromisos que tenemos subsiste, sigue adelante .

Además, me asegura, se está dando una certeza jurídica y presupuestal desde la cual poder actuar que no teníamos. Estábamos en el aire, en la peor de las condiciones .

La autonomía presupuestal que se tenía por medio de un fideicomiso y que con razón preocupa a muchos era, para la funcionaria, relativa:

“Lo más importante ahora es tener una estructura para tener certeza presupuestal. Hoy el Fonca –y no a raíz de la desaparición de los fideicomisos– no tiene una certeza presupuestal, no tiene un recurso presupuestado: dependemos de la buena voluntad de una de las subsecretarías –de la que dependemos, por supuesto– y ha habido un compromiso de darnos los recursos que requerimos mes con mes, pero lo ideal es que esto no tenga que ser así”.