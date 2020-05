Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 3

La reconversión presupuestal que llevará a cabo la Secretaría de Cultura (SC) federal para poder apoyar al sector, que afronta una crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, no afectará los recursos destinados a los programas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

El presupuesto con el que cuenta esa instancia, que ahora se encuentra en transición estructural , es de alrededor de 670 millones de pesos, los cuales están blindados , aseguró en entrevista con La Jornada la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

Las reconversiones presupuestales , explicó la funcionaria, “lo primero que respetan son los compromisos previos, de lo contrario, nos meteríamos en líos legales. El Fonca se maneja con base en concursos que tienen beneficiarios que firman contratos, eso es un compromiso que el Estado adquiere con ellos.

“La reconversión que se hará en la SC tiene que ver con el presupuesto que las áreas tuvieran disponible de actividades que ya no se van a poder hacer en los siguientes meses; esos recursos son los que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, nos está pidiendo que reasignemos pensando en tres grandes líneas.

Lo primero es el apoyo a nuestra comunidad creadora y artística, más allá del Fonca. Lo segundo es ver la posibilidad de conformar un banco de funciones o programación para que se paguen de manera previa las funciones que se darán más adelante (probablemente durante el Festival Internacional Cervantino, cuya realización en octubre sigue programada). El pago se hará a la propuesta de los proyectos y, finalmente, reforzar la plataforma Contigo en la Distancia como espacio de oferta cultural en estos tiempos, y es una fuente de empleo para quien pueda presentarnos proyectos acordes a la plataforma.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la SC detalló que se analiza cuál será la figura administrativa más pertinente para el Fonca, una vez que se decidió extinguir el fideicomiso que lo sustentaba.

No tirar lo mejorado

Estamos trabajando tres escenarios, los cuales implican autonomía e independencia: una dirección general, un órgano desconcentrado o un organismo público descentralizado. Cualquiera de las opciones que se elija no alterará los mecanismos de selección de beneficiarios, lo cual se decide en el interior, no lo hará ninguna otra institución. La instrucción que tenemos es que todo aquello que está funcionando y que ha sido mejorado a lo largo de los años no lo tiremos por la borda y lo sigamos aprovechando.