The New York Times obtuvo tres premios, incluido uno para la investigación de Brian M. Rosenthal sobre los taxis, el cual reveló préstamos a tasas excesivas otorgadas a choferes en situación vulnerable.

Nueva York. The New York Times se llevó la mayoría de los premios Pulitzer de periodismo 2020 que fueron anunciados de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

El Courier Journal, de Lexington, Kentucky, obtuvo el galardón en noticias por su cobertura de cientos de amnistías otorgadas por el gobernador Matt Bevin.

El premio por análisis fue otorgado al equipo del The Washington Post por una serie que mostró los efectos de las temperaturas extremas en el planeta.

El Baltimore Sun ganó el mejor reportaje local por uno sobre la relación financiera entre la alcaldesa de esa ciudad y un sistema de hospitales públicos.

Por periodismo nacional lo tuvieron ProPublica, por una investigación sobre accidentes en la Marina y The Seattle Times, por otra que expuso fallas de diseño en el avión 737 Max de Boeing.

El periodista Ben Taub, de The New Yorker, ganó por una historia sobre la creciente amistad entre un guardia de la prisión de Guantánamo con un reo que fue torturado.

El dibujante Barry Blitt, también de The New Yorker, ganó el premio al mejor cómic, y la Associated Press por un fotorreportaje sobre la vida en la región de Cachemira.