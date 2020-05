Hambrienta de logros –que no se le dan– y de su ambición por convertirse en gobernadora de Campeche, su tierra natal, la señora Sansores ha hecho lo posible por cumplir a cabalidad con los programas de gobierno, y según dicen quienes no la quieren, con el afán de ganarse la voluntad de los gobiernos federal y de la ciudad, para que apoyen su posible candidatura.

Nadie, según la ley, puede imprimir dinero más que el Banco de México, y para imprimir vales con valor económico, sólo hay tres empresas en todo el país. Ninguna de esas instancias fue utilizada por la alcaldía de Álvaro Obregón, así que los vales quedaron, de inmediato, sin valor, aunque, según nos cuentan, el pago por el trabajo ya estaba comprometido y los vales tuvieron que imprimirse de nuevo.

En condiciones parecidas, o peores, podrían estar cuando menos otro par de alcaldías, aunque no nos dieron mayores detalles. Lo que aquí relatamos consta, aunque de diferente forma, en un chat que crearon los alcaldes, donde dirimen algunos problemas, como el que les contamos.

Hoy el problema es a qué cuenta se debe cargar el gasto que se hizo de los vales inútiles. Ya veremos.

De pasadita

En eso de los programas que se han creado para aliviar algunos de los males que ha causado la pandemia, como es el caso de Mercomuna, la alcaldía de Venustiano Carranza, aún en manos del perredista Julio César Moreno, decidió no participar y entregó a la población tarjetas que pueden ser canjeadas en los almacenes más grandes de la ciudad, con lo que la ayuda a los pequeños comerciantes no se dio.

Para ese alcalde el asunto no era tratar de ayudar a quienes lo necesitaban, sino ayudarse a sí mismo para tener prendida una velita para el futuro inmediato, porque si no se le hace ninguno de los puestos que ambiciona, buscará seguir en la alcaldía, aunque para ese entonces los pequeños comerciantes se habrán de acordar que para ellos, de parte del alcalde no hubo nada cuando más lo necesitaban. Julio César no cambia.

[email protected]

[email protected]