Pueblos indígenas, ejemplo de solidaridad

os pueblos originarios han sido históricamente ejemplos de organización, solidaridad y conciencia social. Hoy, en el contexto de la pandemia del Covid-19, están dando muestras de esos valores humanos tan esenciales. Comunidades indígenas de Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entre otros, se organizan para cuidarse y proteger a sus hermanos; controlan los accesos y salidas de sus pueblos, conscientes de que al resguardarse ellos evitan el contagio y ayudan a todos los demás.

Esto es lo que falta a personas imprudentes e incrédulas que ponen en riesgo a la gente con sus conductas al no respetar las medidas sanitarias para evitar la mayor propagación del coronavirus.

La tarea pendiente social es cultivar a partir de esta experiencia mundial que ha sacudido a los estados y colectividades, la empatía, la compasión, la solidaridad y el respeto por sí mismo y por el otro.

Crescencio Aguilar Macías

Demandan apoyo para los empleados de Antropología e Historia

El INAH afronta la austeridad obligada por las crisis de salud y economía, que coloca a la institución en un doble riesgo: reducir la atención al patrimonio cultural de México y afectar su carácter de entidad colectiva que cohesiona a profesionales y saberes, casi única en el mundo.

El cuidado del INAH exige privilegiar la solidaridad y la cooperación entre todos sus integrantes, para proteger sus dos dimensiones, de servicio y de saberes. De parte de sus autoridades, a defender y preservar sus capacidades de servicio público y mantener al trabajo como su activo más valioso. La solidaridad hacia los trabajadores más afectados, los que se rigen por contratos temporales, es esencial.

Y de parte de todos los trabajadores, a solidarizarse con la institución, revisando lo que se puede aportar en esta condición crítica y colocar el legítimo interés de grupo al servicio de este momento de cooperación de todos.

Debemos tener presente que la solidaridad y la cooperación nos fortalecen como la gran colectividad que es nuestra institución.

Leticia Reina, Esther Acevedo, Maya Lorena Pérez, Margarita Loera, Luis Barjau, Samuel Villela, Carlos San Juan, Amparo Sevilla, Rebeca Monroy, Saúl Escobar, Enrique Montalvo, María Elena Morales, Rosa Casanova, Beatriz Cano, Carmen Morales, Sergio Hernández, Marcela Dávalos, Marina Anguiano, Lourdes Villafuerte, María Eugenia del Valle, Mario García, Ana María Velasco, Ana Daniela Leyva, Mario Camarena, Carlos Melesio, Cristina Noguera, Martha C. Muntzel, Miguel Morayta, Francisco Peral, Francisco González Hermosillo, Ana Bedolla, Claudia Álvarez, Arturo Motta, Yesenia Peña, Íñigo Aguilar, Lauro González y Daniela Marino

MetLife detiene sus ahorros por demanda laboral, denuncia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: pido su intervención para sugerir a MetLife México flexibilice su normativa y me entregue exclusivamente mis ahorros (50 por ciento), ya que la otra mitad la aporta el gobierno federal, y no me los entrega debido a que tengo una demanda desde diciembre de 2018 contra el Consejo de Salubridad General (CSG), ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no doy detalles de ésta para no violar el debido proceso.