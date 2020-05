Afp

Periódico La Jornada

Martes 5 de mayo de 2020, p. 21

Jerusalén. El Tribunal Supremo aún no termina de debatir sobre la legalidad del gobierno pactado entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción, y el opositor Benny Gantz, en Israel.

Durante los debates, transmitidos en directo por las cadenas de televisión locales, los 11 jueces, con los rostros semicubiertos con máscarillas sanitarias, expresaron ayer sus reservas sobre varios puntos del acuerdo de coalición, aunque explicaron que en la etapa actual no pueden invalidarlo. No obstante, varias cláusulas del mismo aún no tienen fuerza legal.

El tribunal empezó antier a estudiar el acuerdo firmado hace dos semanas por ambos líderes, hasta hace muy poco rivales, para poner fin a la peor crisis política de Israel y enfrentar la emergencia por la propagación del Covid-19, que ha infectado a miles de ciudadanos y golpeado la economía del país.

El domingo los jueces se enfocaron en si los cargos de corrupción contra Netanyahu le impedirían formar el próximo gobierno, y en la jornada de ayer debatieron sobre la legalidad del acuerdo entre ambos políticos.