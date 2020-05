Carolina Gómez Mena

Mientras para los sistemas producto el hecho de que el gobierno federal, hasta ahora, no haya dispuesto algún programa especial de apoyo al campo por el Covid-19 generará disminución de la producción, para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en lo inmediato, no se esperan mermas.

Incluso, la dependencia señaló que el abasto de alimentos está garantizado; ello, con base en reportes del cierre de producción 2019, cuyas cifras consolidadas se darán a conocer en breve, y los avances de siembras para el ciclo primavera-verano 2020.

La Sader precisó que la actividad primaria en el noroeste registra un pico de producción hortícola y añadió que gracias a los precios de garantía hubo un alza en la cosecha de trigo panificable de hasta 13 por ciento. Entre 2019-2020 sumó 1.54 millones de toneladas . Asimismo, en Sinaloa se prevé una producción en la reciente temporada de 5.5 millones de toneladas de maíz blanco.

Manuel Guerrero Sánchez, presidente del Sistema Producto Oleaginosas, señaló en entrevista que hemos insistido en reuniones con diputados y senadores, y no vemos una respuesta contundente para paliar y ayudar a sacar adelante esta situación. En el sector social hay mucha desesperación. Todos estamos arriba del barco, pero no vemos al final del túnel una luz. No pedimos que nos regalen, sino que haya un programa emergente en el cual se puedan restructurar créditos y dar atención a las diferentes ramas productivas del país .