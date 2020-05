Destacó que el personal de base siempre ha sido insuficiente . En el Hospital General de México desde hace mucho hay un déficit de 500 a 600 enfermeras. Ahora, de las mil 900 que aparentemente existen, se fueron de licencia, por situaciones de salud, entre 30 y 40 por ciento, quedando mil 140, pero no todos están en terapia intensiva , explicó. Nos estamos viendo rebasados por la situación que se presenta , aseveró.

Con la reconversión hospitalaria, añadió, estamos viendo que se están haciendo las cosas al vapor , las autoridades hablan de los materiales, del número de camas disponibles, pero no los recursos humanos.

En urgencias somos cuatro médicos: un internista, un terapista, y dos anestesiólogos, nada más. Todos los demás se han tenido que ir, por incapacidades, licencias, edad o algunas comorbilidades, como diabetes , mencionó. Estamos trabajando a marchas forzadas y no ha llegado nuevo personal, añadió.

Maldonado mencionó que si bien la Organización Mundial de la Salud indica que en piso se requiere una enfermera para cinco pacientes, esto no es real. En terapia intensiva, por la situación de los enfermos, no hay de otra, debemos aceptar dos, aunque no es lo ideal .

Añadió que hace falta capacitación, equipo de protección e insumos. Hay cuestiones que las autoridades no revisan, como el suministro de oxígeno, las tomas, los borboteadores que en piso no son suficientes y entonces tienen que ver a quién le quitan para ponérselo a otro paciente . Además, indicó, ya se han registrado brotes de Covid-19 en otras áreas, como neurología.

Antonio Vital, coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, pidió que la agresión a personal de salud del Hospital General de Ecatepec sea investigada a fondo.