Lunes 4 de mayo de 2020, p. 3

Durante la primera quincena de este mes los médicos internos de pregrado sin factores de riesgo se reincorporarán de manera gradual a las unidades clínicas no destinadas a atención de pacientes con Covid-19, a fin de continuar su formación, en una decisión voluntaria que deberán tomar cada uno de ellos.

Luego de reuniones entre representantes de diversas instituciones, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) dio a conocer las disposiciones generales para los médicos en formación, en las que establece que cualquiera que sea su decisión –de regresar o no a sus unidades clínicas–, no habrá ampliación del ciclo ya previsto, en virtud de que en un futuro se incorporarán nuevas generaciones y no habrá campos clínicos suficientes .

En las disposiciones enviadas a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, el titular de la DGCES, Javier Mancilla Ramírez, notifica que los servicios estatales de salud y las unidades receptoras de médicos internos deberán remitir a dicha dirección general, a más tardar el lunes 18 de mayo, un formato anexo con la información sobre a quiénes se les suspenderá temporal o definitivamente el pago de la beca.