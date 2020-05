F

elipe Calderón Hinojosa sigue entrampado en el tema de Genaro García Luna, el virtual vicepresidente policiaco que le acompañó a lo largo de su sexenio funerario y ahora está preso en Estados Unidos.

Bajo la acusación de haber favorecido al cártel de Sinaloa de manera sistemática, institucional , durante la guerra contra el narcotráfico desatada por el michoacano, entonces panista, que se había hecho de la silla presidencial mediante un sonoro fraude electoral.

El tema volvió a impactar al principal promotor de un nuevo partido político (México Libre) al publicarse una entrevista que Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, hizo a Roberta Jacobson, quien fue embajadora en nuestra nación del norteño país vecino durante dos años. “Conocíamos las andanzas de García Luna… pero debíamos trabajar con él”, es el título del trabajo periodístico en el que se asegura que el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública .

Casi 24 horas tardó Calderón en dar una respuesta. Dirigió una carta a la revista en mención, pero no directamente a la fuente declarativa, la ex embajadora Jacobson, y reiteró que él nunca tuvo pruebas firmes de lo que, en todo caso, refirió como rumores y se preguntó por qué hubo tal apoyo del gobierno estadunidense si es que se tenían datos confiables en contra de García Luna. “Como la Emb. Jacobson dice, lo que había eran rumores no corroborados –ni por EUA ni por México– con evidencias o fuentes sin sesgo”, tuiteó.