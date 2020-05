Urge la entrega del reparto de utilidades

i mamá es vendedora en uno de los restaurantes de la empresa Alsea, yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hemos visto afectada severamente nuestra economía debido a que por la crisis sanitaria causada por el Covid-19, la empresa mandó a descansar a todos sus trabajadores sin goce de sueldo.

Se avecina el periodo reglamentario de entrega del reparto de utilidades 2019, acorde con el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que considero conveniente que Alsea pague a la brevedad ese concepto a sus empleados, quienes no han recibido sueldo alguno desde el primero de abril pasado.

Se solicita la intervención de las secretarías del Trabajo federal y de la CDMX, así como de la jefa de Gobierno, para que se analice la falta de solidaridad de la empresa con sus trabajadores. Además, insto al SAT y a la autoridad federal que corresponda a que se procure que Alsea cumpla a la brevedad con su obligación de pagarle a sus trabajadores el reparto de utilidades.

Fernando Yonan Bautista

Aclaran nota sobre la Cámara de Diputados

En relación con la nota titulada San Lázaro no ha devuelto $234 millones que no empleó en 2019 publicada ayer el La Jornada, me permito hacer la siguiente aclaración:

De los 234 millones de pesos mencionados en la nota, el pasado 15 de enero la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enteró a la Tesorería de la Federación el remanente de 227 millones 538 mil 323.48 pesos. Se anexa comprobante de reintegro de la Tesorería de la Federación.

El restante de 6 millones 795 mil 538.68 pesos corresponde al pasivo comprometido, razón por la cual ese monto no se enteró a la Tesorería. En 2019 el ejercicio presupuestario de la Cámara de Diputados fue de 6 mil 892 millones de pesos y no de 7 mil 119.5 millones de pesos, como lo menciona la nota. El presupuesto ejercido en 2019 representa una reducción de 30 por ciento respecto del anteproyecto de presupuesto 2018, considerado por la anterior legislatura. Todo lo anterior se refleja y puede ser verificado directamente en la cuenta pública de 2019. En la Cámara de Diputados mantenemos de manera firme el compromiso con la austeridad republicana. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Graciela Báez Ricárdez, secretaria general

Confunde cuarentena a empresas en Apizaco

Tenemos un pequeño restaurante en Apizaco, Tlaxcala, y desde el primero de abril, atendiendo las restricciones a la actividad económica anunciadas por la Secretaría de Salud a causa de la pandemia, cerramos temporalmente (seguimos pagando renta y salarios a nuestros trabajadores).

Según el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell el pico de la pandemia (el periodo de mayor posibilidad de contagios) será a partir de ahora y hasta el 8 de mayo; sin embargo, el gobierno municipal está informando por medio de una carta con fecha 27 de abril que no cerrará ninguno de los 5 mil negocios del municipio, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias que establece la fase 3, como usar guantes, cubrebocas, y tener gel antibacterial a disposición de los clientes, mi duda es: ¿existe base científica o médica para que las autoridades locales tomen esta decisión?