En la capital jalisciense y al lado de su familia, la fondista de 32 años, ha tomado las cosas con más mesura al recibir la ayuda de una sicóloga que le asignó Héctor García, director del CNAR, así como tener “comunicación directa con Ana Guevara (directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), quien siempre me ha apoyado y me dice que no me preocupe y siga adelante.

No me siento especial y ahorita estoy mucho mejor y más fuerte para dar la marca porque quiero cumplir al cien y no estar sujeta a uno ni dos segundos , expresó la campeona centroamericana en 10 mil metros en Barranquilla 2018 y bronce en Lima 2019.

“Como deportistas y más los mexicanos no podemos sentirnos que somos los únicos afectados, es general y tenemos que adaptarnos a este cambio (por el Covid-19) para lograr mejores resultados. No me voy a rendir porque me siento capaz y no pierdo la meta.