En su turno, Arriaga explicó: nunca he querido escribir una novela política, pero estoy completamente rodeado de circunstancias que de alguna manera se van a filtrar, mas no es porque tenga la idea de dar un mensaje. Al igual que Eduardo me dan mucha pereza los dogmas .

Somos contadores de historias y queremos que la gente tenga una experiencia al leer nuestros libros, que vaya más allá de la estética y tenga una experiencia humana, incluso física. Por hacer cine me preguntan si hago literatura muy visual, y no; creo que hago, al igual que Eduardo, literatura más sensorial; queremos que las novelas se toquen, se escuchen, se vean, se saboreen , explicó Arriaga.

Para el autor de El salvaje, la disciplina y la fuerza mental pueden llevar una obra a máximos niveles; está convencido de que sin disciplina no se va a ningún lado . Arriaga se consideró adicto a la escritura, y compartió que le gustan los vuelos largos porque aprovecha ese tiempo para escribir.

En la videoconferencia Del escritorio a las grandes audiencias: el camino que recorren las historias para llegar al público, el tema de los libros en línea también fue abordado por los autores.

Al respecto, Sacheri expuso que cree en la multiplicidad de los formatos. El libro en papel es estupendo y me parece muy útil el libro electrónico; también me gusta el audiolibro como opción, porque lo que encuentro en esa versatilidad es que tengo momentos de lectura. No creo que un formato remplace a los otros; creo que todas son formas de lectura válidas y necesarias, así que no creo en el remplazo de un formato con otro .

Arriaga y Sacheri coincidieron en la importancia de que la gente lea en el formato que prefiera, pero aseguraron que nada se compara con la experiencia de recorrer físicamente una librería y conversar con el librero mientras se hojea el ejemplar.

Antes de concluir la charla, Sacheri recomendó leer la novela El salvaje, de Arriaga, porque, además de ser una obra bien escrita, tiene buenos personajes y un cruce de historias y de cronologías que son absolutamente estimulantes .

A su vez, Arriaga recomendó La noche de la Usina, de Sacheri, porque, refirió, se trata de una novela “muy humana y bien contada que retrata la época del corralito en Argentina, que fue muy dolorosa”.

La Filbo concluyó ayer con lecturas en voz alta, cuentos para niños y la charla Adopta una librería, entre otras actividades.