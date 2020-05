Alejandro Cruz Flores y Laura Gómez Flores

Lunes 4 de mayo de 2020

El Gobierno de la Ciudad de México implementará , junto con las 16 alcaldías, un plan de acción con el propósito de evitar la propagación masiva de la enfermedad infecciosa Covid-19 en los 329 mercados públicos capitalinos, que incluye la supervisión permanente del estado de salud de los locatarios, así como la sanitización de los centros de abasto.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina, Fadlala Akabani Hneide, explicó que en reuniones con los directores de Gobierno de las demarcaciones se han propuesto diversas acciones a seguir, como la toma de temperatura de los comerciantes y limitar los accesos a los mercados, las cuales hoy serán puestas a consideración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para su aprobación.

En entrevista, el funcionario manifestó que se está exhortando a la industria restaurantera a evitar promociones de paquetes gastronómicos para más de cuatro personas con motivo del Día de las Madres, lo anterior para evitar la realización de festejos masivos.

Explicó que se analiza publicar un aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con el fin de dar un matiz oficial a esta recomendación para instruir a los restaurantes a no entregar comida para llevar para más de cuatro personas, pues la mejor forma de proteger a las mamás es no visitándolas, apoyando su aislamiento y no hacer reuniones masivas .