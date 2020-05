Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 3 de mayo de 2020, p. 11

La construcción del Tren Maya, en el contexto de la pandemia por Covid-19, ha generado críticas de agrupaciones ambientalistas, muchas de las cuales expresaron su preocupación por la obra aun antes de la coyuntura sanitaria.

Esta semana se sumó el hecho de que la constructora Cicsa, de Carlos Slim, y la española FCC (en la que también el empresario es accionista mayoritario) ganaron la licitación para construir el segundo tramo del corredor.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) aseguró que el Tren Maya no es un proyecto amigable para el entorno. Se puede señalar que si bien las vías férreas aventajan a las carreteras en términos de ocasionar menos impactos ambientales, el Tren Maya no se está proponiendo como alternativa a la construcción o mejora de una determinada carretera, ya que los corredores viales por los que pasará de manera paralela el tren corresponden a carreteras ampliadas y mejoradas recientemente. Por lo tanto, las ventajas ambientales de la vía férrea con respecto a la carretera no se aplican de manera directa .

El Cemda agregó que el tren propiciará la fragmentación del hábitat adyacente al derecho de vía y habrá atropellamientos de fauna, así como introducción de especies exóticas y diversas formas de contaminación, entre las que se incluye el ruido que puede afectar a las colonias de murciélagos.