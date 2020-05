Aunque enfatiza que no quiere sonar insensible o quejarse a sabiendas de que hay familias que están en condiciones mucho más difíciles, Jimena admite que es agotador dividir su energía en tantos frentes simultáneos.

“Tener que volvernos maestras de los niños es en sí mismo un trabajo de tiempo completo. Todos tenemos cierto nivel de ansiedad, pero ¿cómo nos desahogamos? Mi pareja sí me ayuda, pero la calidad de mi sueño es muy mala. […] Hay un sentimiento de culpa brutal, porque aunque digamos que los roles están cambiando, se vuelve difícil distanciarse de esas estructuras sociales tan internalizadas”, dice.

Ni un respiro

Casos como este demuestran que las mujeres suelen ser particularmente afectadas por las medidas de cuarentena, apunta la luchadora social feminista Maricruz Ocampo, integrante del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo.