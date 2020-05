Nos ha costado trabajo, porque hay personas que no entienden esto, pero hemos podido avanzar. Ha habido algunas personas que estaban insistentes en entrar, pero se les explicó que es por el bienestar de ellos mismos y de la comunidad, que tiene alrededor de 180 habitantes. Todavía alcanzaron a entrar dos familias antes de que empezara la pandemia, pero se les explicó que no podían entrar y luego volver a salir , detalló la funcionaria local.

En entrevista con La Jornada, la regidora de salud de la comunidad, Sonia Antonina Ramírez Contreras, explicó que desde marzo, cuando comenzó la contingencia sanitaria, las autoridades decidieron colocar un puesto de vigilancia en la entrada principal del pueblo, en el cual se impide el paso de quienes no habitan ahí.

Para evitar la posibilidad de contagio de Covid-19, las autoridades comunitarias de la localidad de Santa Catarina Lachatao, ubicada en la región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, decidieron instalar un cerco sanitario para evitar la entrada de personas que no habiten en el pueblo, incluso si se trata de ciudadanos que nacieron ahí, migraron a otro sitio y ahora quieren regresar.

Ramírez señaló que entre los habitantes de Lachatao sí hay preocupación por el Covid-19, pero puntualizó que hasta ahora no ha habido ningún contagio. Nos cuidamos porque tenemos embarazadas y abuelitos; ellos son memorias andantes y por eso nos tenemos que cuidar, para que esto no se salga de control.