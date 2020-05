Alma E. Muñoz

Domingo 3 de mayo de 2020

Estamos viendo la luz a la salida del túnel con respecto a la pandemia del Covid-19; de acuerdo con las proyecciones de los científicos vamos a empezar a salir de la etapa más crítica, siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de no salir de casa, de guardar la sana distancia , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video desde Palacio Nacional, pidió no relajemos la medida y resaltó que en México hemos contado con suerte , pues mientras la pandemia causó estragos en Europa, sirvió para que nos preparáramos y nos llegó después. Nos hemos venido preparando, creando toda la infraestructura que se necesita, porque no teníamos las condiciones necesarias, el sistema de salud estaba caído, en ruinas, no teníamos las camas, los ventiladores, los especialistas .

Fue un acierto, dijo, dejar la conducción de la estrategia a los científicos, encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, una eminencia, especializado en esto que tiene que ver con los contagios del coronavirus . También mencionó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, es de primera, y así el equipo de expertos. Nos dio tiempo de prepararnos y ahora tenemos forma de enfrentar la pandemia con mejores resultados, desde luego salvando vidas, como estamos haciendo .

Vamos a salir adelante, yo les transmito mi optimismo, tengan confianza , afirmó. Y consideró que en las urbes más afectadas –de la Ciudad de México, estado de México, Tabasco, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo, que concentran casi 65 por ciento de los casos–, se regresaría a clases a partir del primero de junio. En municipios no afectados queremos hacerlo desde el 17 de mayo , reiteró.