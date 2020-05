NT juzga que la incomprensión (sic) de la gravedad del virus ha provocado un gran número de muertes en Gran Bretaña y Estados Unidos que “actúan ahora de forma descontrolada ( https://bit.ly/2KQfqov )”. El hoy investigador en matemáticas evalúa cuatro consecuencias inmediatas de la pandemia: 1. Abundará la labor digitálica a distancia que redundará en oficinas más pequeñas. A mi juicio, antes del Covid-19,la digitalización/automatización/robotización ya habían puesto en peligro el trabajo per se;

NT se mofa de los modelos matemáticos que buscan enseñarles a volar a los pájaros , y es muy crítico de los economistas convencionales que no entienden los cisnes negros , llegando incluso a exigir la abolición de los premios Nobel de Economía que se equivocan demasiado.

3. La pandemia tendrá gran impacto en el consumismo: en aislamiento, la gente deja de comprar un montón de cosas innecesarias . !Eso es una bendición!, y

4. Tendencia hacia el localismo: ahora la gente entiende que la calidad de vida está influenciada no sólo por el país, sino también por su ciudad en particular .

Concluye que el levantamiento de la cuarentena no significará el fin de la epidemia. aún no está claro cómo se desarrollará, y esto se debe, en gran medida, al hecho de que no entendemos cómo funciona el virus ni sabemos cómo afecta éste al sistema inmunológico y advierte que existe una amenaza mayor en un futuro cercano que la misma pandemia : el aumento de la resistencia bacteriana que proviene de uso común de antibióticos , mientras surgen nuevas cepas de virus .

NT no es virólogo ni inmunólogo, pero su gran inteligencia lo lleva a prever que el restante del siglo será biológico ; como un servidor externó hace 11 (sic) años: “con o sin el brote súbito de infecciones inéditas, el siglo XXI estaba destinado a ser eminentemente biológico (https://bit.ly/2KJqinZ)”, que arrecia con la guerra farmacológica entre Estados Unidos y China (https://bit.ly/3fbF7xC).

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial