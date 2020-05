Elementos a tomar en cuenta en el caso del municipio mexiquense, que tiene réplicas en otros puntos del estado y de la nación, son el hacinamiento en que vive la ciudadanía que habita el rumbo, la precariedad de las condiciones de vida en que ésta se desenvuelve, la deficiente infraestuctura sanitaria y las variadas carencias que esa gente padece. Pero sin desconocer esos puntos adversos, de ninguna manera es aceptable el desconocimiento de medidas cuyo propósito es justamente proteger a todos los sectores de la sociedad.

No hacer caso al exhorto de las autoridades de Salud no es un asunto de elección individual. No es cuestión de a mí no me importa , de yo no lo creo o de algo hay que morir . Se trata de la salud y el bienestar colectivo, el de todas las personas, las nuestras y las ajenas, las conocidas y las desconocidas, las que están a nuestro alrededor y las que se encuentran lejos. Mientras no se genere conciencia de esto, no sólo estaremos expuestos al coronavirus, sino también, cuando superemos este trance, a la falta de solidaridad, al egoísmo y a la inseguridad que esto trae siempre consigo.