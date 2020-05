Durante los siguientes 24 años siguió colaborando con Marvel, así como con DC y las editoriales Dark Horse y Wildstorm. En la primera hizo mancuerna sobre todo con Paco Medina en decenas de series, entre ellas Venom, Nova, Ultimate Comics X-Men, USAvengers y Avengers No Road Home. Sus últimos trabajos aparecieron en el cómic Ms. Marvel.

“Me duele muy cabrón. Nos dejó el mejor entintador de este país (…) Para muchos de ustedes murió un artista o compañero de trabajo. Para mí, murió mi amigo”, acotó Break en Facebook.

En tanto, Paco Medina expresó en la misma red social: “Seré egoísta diciéndoles que por muchas y muy valiosas razones Juanito fue para mí más que para muchos. Por los años que pasamos de duro trabajo, pude conocer más de un hombre que tenía el corazón de oro y pude llevarme eso para mí. Él fue mi mentor, mi amigo, mi maestro y mi hermano.

“Ahora que me cuesta entender que ya no está, volteo a ver lo que hicimos juntos y veo que desprender sus trazos de los míos es imposible; que fui afortunado de escucharlo, fui afortunado de reír con él. Y siendo tan selectivo con las personas que estaban cerca de él, me eligió como su hermano.