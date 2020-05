Ap

Periódico La Jornada

Domingo 3 de mayo de 2020

Terry Donahue, la protagonista del nuevo documental de Netflix A Secret Love (Un amor secreto), era catcher de la liga femenina de beisbol profesional en Estados Unidos. Sí, como el personaje de Geena Davis, Dottie Hinson, en la película de Penny Marshall A League of Their Own (Un equipo muy especial).

Usaba esas faldas, fue a la escuela de buenos modales y no dejó de jugar aun cuando una pelota le abrió la ceja (los entrenadores trataron de frenarla, pero ella se puso un curita y regresó al campo). Este dato extraordinario es sólo parte de su historia. Hay una aún más grande que contar a lo que ni siquiera se aludió en aquella cinta de 1992: Terry Donahue es gay.

A Secret Love, dirigida por el sobrino nieto de Donahue, Chris Bolan, y producida por Ryan Murphy y Blumhouse, narra la historia de Terry y Pat Henschel, pareja desde hace más de 65 años que permaneció en el clóset hasta la vejez. Simplemente se presentaban como buenas amigas y compañeras de piso, y nadie les preguntaba más.

El documental presenta a Terry y Pat en sus últimos años, cuando decidieron decir la verdad a algunos miembros de su familia al tiempo que decidían dónde vivirían a medida que se volvían más frágiles.

A Terry, de 93 años, le habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Parkinson.

A Secret Love es una extensa mirada a dos vidas hasta el presente, aunque por momentos puede sentirse como si fueran dos películas. Una es un retrato en tiempo real del dolor de renunciar a la independencia para entrar a una residencia asistida, el costo de esta circunstancia, las tensas conversaciones con la familia y el simple hecho de tener que dejar la casa que amaste por décadas.