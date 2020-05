Afp

Periódico La Jornada

Domingo 3 de mayo de 2020, p. a10

París, La aventurera suiza Géraldine Fasnacht parecía no conocer el miedo. Planeaba como pájaro a miles de metros de altura, pero el rostro descarnado del temor lo conoció con la pandemia del coronavirus, primero al contagiarse y después con el confinamiento tras padecer Covid-19.

Frente al virus no somos invencibles , señala Fasnacht, cuyo marido está infectado y probablemente su bebé de cuatro meses.

En el pueblo de Verbier, situado en los Alpes y conocido como la 'Meca' para los adeptos del freeride, disciplina extrema del esquí que consiste en lanzarse por descensos salvajes, es donde la deportista de 39 años combate al coronavirus.

La suiza explica que se sentía débil y con dolores, pero que en un principio no asoció su estado con el Covid-19. Hasta que perdió el gusto y el olor, y su marido desarrolló síntomas más graves.

Estuvo completamente inerte durante dos días, tenía mucha fiebre , relata la deportista los sín-tomas de la angustia; “yo tenía dolores en la espalda, pero a él, no podía ni tocarlo, tenía la impresión de que le ponía un cuchillo en la espalda.

Muchas incertidumbres

Es el miedo a no poder controlar nada. Lo que me molesta es lo desconocido. No hay nada seguro, muchas incertidumbres, y me preocupa porque me gusta controlar las cosas, me aterra lo desconocido , añade.

La deportista, quien comenzó a esquiar a los dos años de edad, al mismo tiempo que aprendía a caminar, creció deslizándose sobre la nieve encima de su tabla. Triple vencedora de la Xtreme de Verbier (la prueba más importante del freeride), también destaca en paracaidismo, base jump y wingsuit (traje con alas).