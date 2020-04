L

a Cámara Minera de México, dominada por dos de los grupos más grandes de este sector, Grupo Peñoles y Grupo México, se reunió hace unos días en forma virtual con senadores del grupo parlamentario del PRI para solicitar su apoyo con el fin de enfrentar la crisis económica y laboral causada por la pandemia. Desde que la minería no se ha considerado como una actividad esencial para operar durante la contingencia, a esos empresarios les ha generado temores e inseguridades sobre esta crisis, además del impacto que tendrá la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio o T-MEC.

No es la primera vez que lo exigían, pues antes lo habían hecho a través de declaraciones públicas directas y también por medio de los dirigentes sindicales charros de las organizaciones oficialistas bajo su influencia o control. Es decir, recurren a los grupos de congresistas o personajes siniestros del sindicalismo que ellos mismos sembraron y alimentan para servir a sus intereses. Lo han hecho también en su desesperación para criticar la política económica del actual gobierno y su absoluto rechazo, dada la mezquindad con la que han actuado, ya que se han opuesto a que las minas y plantas se vean obligadas a parar sin importarles arriesgar la vida y la salud de los trabajadores.

A pesar de que la Cámara Minera argumenta que frenar las operaciones del sector tendría un impacto negativo en la cadena productiva y en la contribución de esta actividad al producto interno bruto, en el fondo sale a relucir que por su avaricia no están dispuestas a parar un solo día para no perder producción ni utilidades. Recurren al PRI y a seudolíderes vendidos y sometidos por ellos mismos porque están ejerciendo su misma influencia como lo hacían en el pasado, cuando el país estaba entregado a la corrupción y a la ineficiencia. Como siempre, se resisten a los cambios y no cabe duda que lo seguirán haciendo mientras no se reforme la Ley Minera y la estructura productiva nacional.