A causa del confinamiento, en las casas hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia las celebraciones por este día será muy diferentes a las de años anteriores. Ahora, los menores no podrán salir a festivales y sus actividades se limitarán a lo que cada institución acuerde.

Para Emiliano, Natalia y Eduardo, este Día del Niño será especial. Todavía me parece como vivir en una película de terror cuando pienso lo que puede hacernos un bicho que no se ve. Ojalá que el próximo Día del Niño pueda jugar con mis amigos al futbol y no sólo vernos en Internet , afirma Eduardo.

Datos del Inegi indican que en México viven 11.4 millones de niños de cero a cinco años; 13.2 millones tienen entre 6 y 11 y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años. En total, representan 34.9 por ciento de la población del país.

Para disminuir el estrés en los niños, la sicóloga Monjarás Rodríguez subrayó que como adultos debemos conservar la calma y ser tolerantes; escuchar a los pequeños; limitarles el acceso a la televisión, teléfonos celulares y pantallas; crear rutinas de actividad física y jugar con ellos, pues a través del juego pueden manejar mejor sus emociones.

Universum, Museo de las Ciencias, festejará hoy con una jornada virtual de actividades de ciencia, magia, cuentacuentos, música, descubrimientos y elaboración de máscaras. La cita es a partir de las nueve de la mañana y durante diferentes horarios a lo largo del día, que se pueden consultar en su página web http://www.universum.unam.mx/.