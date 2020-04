Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 30 de abril de 2020, p. 12

Después de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aclaró la posición de Javier Lozano Alarcón en la organización, el político prefirió no sumarse a las filas del organismo del sector privado.

En entrevistas radiofónicas, quien fuera vocero del ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en 2018, dijo: ya no soy vocero ni nada de la Coparmex. Acusó que Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la organización, no supo manejar la situación; se dejó presionar y me desinvitó de forma desaseada horas después de anunciarme.