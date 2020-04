El perredista aseveró que esa reforma es innecesaria, pues ya hay facultades suficientes de actuación y no se requiere. El Presidente ya puede disponer de fondos, puede hacerle adecuaciones al presupuesto, puede hacer muchas, y no requiere esta reforma. En su propuesta el Ejecutivo plantea que puede hacer reasignaciones en casos que considere emergencia económica. Es una invasión de poderes, es decir, el Ejecutivo está invadiendo las facultades del Legislativo y es una contradicción constitucional, pues es facultad exclusiva de diputados, se plantea un problema constitucional , aseguró.

Al referirse a la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para modificar el Presupuesto de Egresos sin la autorización de los legisladores, el panista advirtió: Es hora. No le daremos a Morena un cheque en blanco y mucho menos nuestro aval para aprobar esa reforma. Recurriremos a todos los instrumentos legales para evitar este atropello a la Constitución .

Samuel García, senador de MC, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo viola la Carta Magna: no puede el Presidente usurpar y robarse la tarea de elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo que no se discutió, analizó o votó el año pasado, el Presidente, no lo puede gastar, sería un delito de peculado, de traición a la patria. Si lo hace, procederemos en consecuencia .

Explicó el emecista: si el Presidente de la República cambia algo del presupuesto se considera partida secreta y también es delito. Y el más grave, si esta iniciativa es aprobada, no habrá fiscalización y todo el dinero que hoy se está llevando de nuestros impuestos lo gastará sin escrutinio, sin fiscalización y en su caso, sin sanción .

Pidió a los senadores y a la Suprema Corte rechazar esa iniciativa presidencial.