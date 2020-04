Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

A pesar de la coyuntura económica, la recaudación fiscal se incrementó durante el primer trimestre del año en términos reales con relación a 2019, de acuerdo con los reportes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, admitió que vienen los meses más difíciles entre mayo y agosto, a consecuencia de la epidemia de Covid 19, pero si se nos empezaba a caer la recaudación desde ahora, se nos complicaba más .

Atribuyó parcialmente este repunte a la colaboración que se ha tenido por parte de algunas empresas deudoras mediante las gestiones del SAT. Hay disposición de deudores, de los que se han quedado rezagados. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos tiene que procederse legalmente, es la norma que aplica en todo , por lo que también detalló que el equipo de abogados que lo apoya prepara nuevas querellas fiscales.

López Obrador señaló que en su reunión con el gabinete de seguridad se abordó la compleja problemática de las aduanas cuyo director, Ricardo Ahued –de quien elogió su honestidad– renunció recientemente. Las aduanas deben enfrentar por un lado a la delincuencia de cuello blanco que ejerce su influyentismo, pero también a la delincuencia común, dijo el mandatario, quien reconoció que el relevo se vio forzado por problemas de coordinación entre instancias de gobierno.