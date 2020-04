Sudáfrica, que al igual que Catar tiene relaciones cercanas con Estados Unidos, anunció el pasado lunes la llegada de 217 especialistas y trabajadores de la salud cubanos al país, que registra el mayor número de infecciones de coronavirus en África: 5 mil 350 (con 105 muertes).

Autoridades de la isla informaron que la colaboración médica en el marco de la pandemia alcanza a más de 22 naciones, “como México, Italia, Andorra, Francia o Venezuela–, con más de mil 500 profesionales de la salud.

Estados Unidos es la nación más afectada por la pandemia, al contabilizar 60 mil 853 muertos, un millón 37 mil 970 casos y 120 mil 444 recuperados, de acuerdo con un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Especialistas han alertado que el número real puede ser mucho mayor.

Trump ha sido criticado por un posible mal conteo de casos luego de que dijo el pasado lunes que en Estados Unidos se han llevado a cabo más de 5.4 millones de pruebas diagnósticas del coronavirus, cuando las cifras proporcionadas por la Casa Blanca, corroboradas por la Universidad Johns Hopkins, indican que se han aplicado 5.7 millones.

Ante la controversia, el mandatario tuiteó: La única razón por la que Estados Unidos ha reportado un millón de casos de coronavirus es que nuestra realización de pruebas es mucho mejor que la de cualquier otro país del mundo .

Trump, en su conferencia diaria sobre el Covid-19, informó que el gobierno federal no prolongará las medidas de distanciamiento social más allá de este jueves, y aclaró que las normas para el coronavirus se disiparán debido al trabajo que hacen los gobernadores en sus estados.

Anunció que la próxima semana reanudará sus viajes por el país, para promover su relección. Esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos algunos actos masivos, y que las personas estén sentadas una al lado de la otra (...) No me puedo imaginar un acto donde haya una persona cada cuatro asientos... Eso no se vería muy bien .

En América Latina y el Caribe, donde lo peor de la crisis sanitaria por el Covid-19 se espera en las próximas semanas, la pandemia ya ha dejado 9 mil 800 muertos y más de 190 mil casos confirmados, según un conteo de la agencia de noticias Afp.