Sputnik, Afp, AP y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 30 de abril de 2020, p. 4

Ginebra. La caída constante de las horas de trabajo a escala mundial por la pandemia de Covid-19 significa que mil 600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial (más de 305 millones de personas), corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento, advirtió ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El estudio de la OIT señala que, con base las estimaciones del 22 de abril de 2020, se espera que en el segundo trimestre las horas de trabajo globales sean 10.5 por ciento inferiores al último trimestre antes de la crisis, lo que equivale a 305 millones de empleos a jornada completa, un aumento significativo frente a las estimaciones previas hechas sobre los 195 millones.

Por otra parte, tres cuartas partes de los trabajadores informales, es decir mil 600 millones de personas, se enfrentan al peligro inmediato de que sus medios de subsistencia se vean destruidos , advierte el organismo, y añadió que casi todos laboran en grupos de menos de 10 asalariados.

Aunque estas personas figuran entre las más vulnerables en el mercado de trabajo, todos debemos pensar en el sufrimiento humano que se esconde detrás de esta cifra , señaló Guy Ryder, director general de la OIT, en un comunicado en el que se distribuyó la tercera edición de este estudio titulado El Covid-19 en el mundo del trabajo.

El informe añade que en el primer mes de la crisis sanitaria los ingresos de los trabajadores informales cayeron 60 por ciento en todo el mundo. La caída fue de 81 por ciento en África y América, de 21.6 en la zona Asia-Pacífico y de 70 por ciento en Europa y Asia Central.

Millones de empresas en todo el mundo tienen problemas para mantenerse a flote. No tienen ahorros o no cuentan con acceso al crédito. Esta es la realidad que se enfrenta. Si no les ayudamos ahora, van a desaparecer , destacó Ryder.

La pandemia alcanzó ayer un saldo de 227 mil 177 muertos, 3 millones 187 mil 30 contagiados y 971 mil 472 recuperados en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins. Especialistas y científicos han advertido que las cifras reales pueden ser mucho mayores.