or si hubiera dudas, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, envía un mensaje nítido, sin doble lenguaje y basado en la ley: vamos con todo para cobrar la deuda de 15 empresas (las denunciadas por López Obrador) que inicialmente tenían adeudos tributarios hasta por 50 mil millones de pesos; recibimos los expedientes y analizamos si presentamos querella o no ante la Fiscalía General de la República; no permitiremos más defraudaciones a la hacienda federal; el Presidente es quien nos está dando instrucciones en esos asuntos ( La Jornada, Israel Rodríguez).

Más claro, imposible, y de cerezaRomero Aranda dijo que en los asuntos en que tengamos conocimiento de hechos vamos a ir contra los abogados o contadores que hicieron la planeación fiscal que llevó a cabo la defraudación .

Se trata de la denuncia que a principios de mes hizo pública López Obrador: 15 corporativos privados mantenían adeudos fiscales por 50 mil millones de pesos, y para su cobranza instruyó al SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, a que los conmine a pagar o se procederá legalmente .

Pues bien, una semana atrás el presidente López Obrador narró una anécdota (relacionada con dicho adeudo; se respeta sintaxis) que clarifica la actitud de los señorones que hoy se retuercen y chantajean: “hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes empresas –imagínense, de las más grandes– y les dijo a los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debíamos o deben no sé cuánto, creo que ocho o 10 mil millones. Estaban queriendo dar 500 millones. Digo: no, si son 10 mil. (Y respondieron) ‘O agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000’, porque se conocían todas o conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias.

“Se les hace raro, extraño, el pagar impuestos. Nos ven como marcianos. Dicen: ‘¿qué les pasa?, si nosotros no éramos sujetos de requerimientos fiscales’. O le buscaban, tenían sus grandes despachos fiscales, tienen y se la dan de muy profesionales, fiscalistas, como pasaba con los penalistas, que hasta se anunciaban: ‘no hay un solo cliente que esté en la cárcel, no tengo a ningún cliente en la cárcel’. Y lo mismo los fiscalistas, ninguna obligación de pago de impuestos. ‘Conmigo tienes asegurado que vas a poder evadir el pago de impuestos’. ¿Creen que esos fiscalistas, esos penalistas son así, eminencias, muy buenos abogados?