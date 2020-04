La infancia y su importancia

l 30 de abril no sólo es un día para celebrar a niñas y niños. Va más allá. Es un día para visibilizar a la infancia y valorar su importancia. Se debe reafirmar que son sujetos de derechos. Que están en una etapa de desarrollo esencial que requiere de respeto, atención y sobre todo de no desvalorizar y violentar. Es una obligación de todas y todos observar y respetar día con día sus derechos y hacerlos efectivos. No son objeto de poder de las personas adultas, son seres humanos dotados de capacidad y de inmenso valor.

Héctor Arteaga Montes

Acerca del trato en cárceles de El Salvador

Felicito la Rayuela del día 28 de abril, para abundar sobre el trato carcelero que viola de arriba a abajo los derechos humanos tengamos presentes las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita in loco a El Salvador (diciembre 2019) en las cuales señaló, cito textualmente:

Si bien la Comisión entiende que es responsabilidad del Estado prevenir y combatir la criminalidad, la vigencia permanente de las llamadas medidas extraordinarias es de especial preocupación, considerando que resultan en graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas y obstáculos para garantizar un debido proceso .

Pilar Noriega García

Este primero de mayo debemos cambiar la historia

El elemento material concreto, el trabajo, definido magistralmente por Karl Marx como el factor único fundamental productor de riqueza, hoy, su ser, el trabajador, ha sido empujado al confinamiento, con la peste coronavirus, al capital imperial neoliberal se le cae la careta con el ensayo del trabajo en casa implica; el no retorno de muchos, la ampliación de la jornada, plusvalor absoluto y el desempleo masivo que amenaza con una confronta fraterna de la clase trabajadora.

La relación capital-trabajo, después de la peste, no, jamás volverá a ser la misma, la humanidad se encuentra en lo más álgido de la ruta crítica de su paradigma; la lucha por la hegemonía mundial es a muerte súbita, esto prevalece en la hegemonía occidental, Estados Unidos y Europa o se vira hacia la potencia en ciernes China y Rusia. En cualesquiera de los escenarios, el ser y su materia, los trabajadores son definitorios en la medida que alcance su grandeza, ya, sobre la marcha.

Nos ha alcanzado la historia, y nos exige dar el giro total, con la memoria bien puesta de Chicago, Cananea, Río Blanco y total. Poseemos la más grande riqueza, instinto, arte y razón, ¡nosotros!, en su embestida, al capital, se le ha caído una última oportunidad. Este primero de mayo es la hoja que debemos fijar eterna en el calendario, el inicio de la nueva historia. Tal nuestro trabajo.