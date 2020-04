–Al contrario. Las evidencias que existen en la causa acreditan que, efectivamente, se le espió hasta un nivel inimaginable. Y no sólo a él, sino a toda su familia, incluyendo a sus hijas. Toda la información que se obtuvo relacionada con el caso Assange habría sido remitida presuntamente a Estados Unidos, pero también existen evidencias de que parte de la información que se obtuvo de él, a un nivel muy grave de intromisión, incluso en dispositivos telefónicos de la familia, grabando conversaciones privadas, habría sido presuntamente remitido al actual gobierno (de Ecuador).

El jurista fue vigilado cuando visitó a Assange en la embajada de Ecuador en Londres e incluso cuando se reunió en Madrid con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, según documentos legales de la querella penal contra David Morales, propietario y gerente de la empresa de seguridad andaluza UC Global, que Quito contrató para proteger su legación en Londres.

Londres. Baltasar Garzón, jefe del equipo legal internacional de Julian Assange, está convencido de que la orden de extradición no habría llegado a los tribunales británicos si la hubiera emitido un país distinto a Estados Unidos.

▲ Julian Assange, fundador de Wikileaks, en imagen de archivo en la Corte Suprema de Reino Unido. Foto Xinhua-Notimex

“Eso, lejos de impedir su retorno, acredita que ha sido víctima de una persecución política cuya finalidad es impedir que pueda contender en elecciones en su país. La condena por la justicia ecuatoriana al ex presidente Correa, aprovechando los efectos de la pandemia del Covid-19, deja en muy mal lugar al Poder Judicial de Ecuador y descubre un uso perverso del derecho (lawfare) con fines políticos. Rafael Correa, como otros líderes populares latinoamericanos, está siendo objeto de acoso judicial para impedir que puedan volver a ser candidatos a cualquier responsabilidad política.”

–¿Puede influir la investigación de la Audiencia Nacional española en el proceso de extradición?

–La investigación penal en España acaba de comenzar. No podemos saber hasta dónde llegará. Sin embargo, lo que ya existe en la causa acredita, aún más incluso, que Assange está sometido a una persecución política desde Estados Unidos.

–¿Cómo valora las decisiones de la magistrada Baraitser, encargada del proceso en primera instancia?

–Como coordinador del equipo de defensa no voy a valorar las decisiones que por el momento ha adoptado la juez en el contexto de la extradición. Sin embargo, sí quiero manifestar que confiamos en que la justicia británica sea capaz de entender la dimensión del caso y el peligroso precedente que el mismo supone para la libertad de información en el mundo, denegando en consecuencia la entrega de Assange.

–¿Qué haría usted si presidiera este caso como juez?

–Con las evidencias que hay encima de la mesa en estos momentos no dudaría ni un momento en denegar esa entrega. De hecho, estoy seguro de que si el gobierno que requiere la extradición no fuera el de Estados Unidos, si se tratara de otro país de la comunidad internacional el que persigue a un periodista por publicar información veraz, con absoluta seguridad la extradición no se habría siquiera tramitado en sede judicial. La extradición contra Julian Assange tiene una motivación claramente política y lograremos demostrarlo fuera de toda duda razonable.