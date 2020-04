En este contexto, 57 centros de trabajo no han acatado la orden de suspender labores, a pesar de haber sido notificadas oficialmente por inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps), informó la titular de la dependencia estatal, Ana Luisa Herrera Laso. En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que la autoridad realizó, hasta el 27 de abril, un total de 385 visitas a 306 empresas en todo el estado para supervisar que cumplan con las determinaciones establecidas por las autoridades de salud del gobierno federal ante la pandemia de Covid-19.

Durante las protestas de la semana pasada, una obrera identificada como Lorena explicó que en la fábrica había muchos contagios y muertos. Tengo miedo de infectar a mi hijo, él no tiene la culpa al estar aislado en su casa para protegerse .

De estas 306 empresas, a 124 (41 por ciento) se les exhortó y accedieron a suspender actividades; a 98 (32 por ciento) con actividades esenciales se les revisaron las medidas sanitarias; otras 27 (9 por ciento) estaban cerradas y a 57 (18 por ciento) se le exhortó a la suspensión y no accedieron, por lo cual se le dio vista a la autoridad federal en la materia.

Se da vista a la autoridad sanitaria federal y será ésta la que proceda. La sanción puede ser hasta la clausura y en ocasiones, cuando existe alguna resistencia, pueden dar vista al Ministerio Público, pero en cuanto a las autoridades laborales, el procedimiento es el administrativo sancionador que pude concluir con multas y sanciones , explicó Herrera Laso.

Las 124 empresas que accedieron a suspender actividades, comentó el funcionario, suman una planta de 33 mil 995 empleados.

Mueren dos más

Fuera de las maquiladoras, dos personas murieron por Covid-19 en el estado de Chihuahua, uno de ellos en Juárez donde suman 64 de los 75 fallecimientos por esta enfermedad.

El director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela Zorrilla, indicó que Chihuahua se encuentra en la fase más importante de la pandemia e instó a la ciudadanía a no confiarse y no salir de casa.

En conferencia de prensa, el funcionario manifestó que nos encontramos en la proyección prevista, sin embargo, no quiere decir que por registrar 398 casos confirmados estemos a salvo.