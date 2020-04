Las salvedades que AMLO ha planteado a las medidas no convencionales del BdeM, junto con sus 10 medidas en beneficio de clases medias y altas, documentan la concepción económica con la que desde la presidencia se responde a la crisis en curso. Es claro que le corresponde al Estado actuar para revertir en lo posible los impactos negativos que ocasionará la suspensión de las actividades económicas. Es claro que, además, hay prioridades sociales que deben atenderse y que corresponde al propio Estado determinar esas prioridades. Pero también es muy claro que los recursos que demanda atender lo que hace falta, rebasan con mucho los que pueden provenir de la austeridad, por más rigurosa que sea.

El paquete gubernamental se ha considerado insuficiente por analistas de distintas perspectivas ideológicas. Es obvio que no protege a empresas medianas y grandes, ni a empresarios. Atiende al sector de la población que no tiene ninguna posibilidad para resistir la crisis en la que estamos. Pero, por supuesto, no abarca a todos. Se requiere expandir los recursos a utilizar para destinarlos a millones de trabajadores con empleos precarios. La insistencia en que detener la corrupción, disminuir el gasto corriente del gobierno, garantizar el estado de derecho y el ejercicio de las libertades, beneficia en estos momentos es, para decir lo menos, inconveniente. Lo relevante es que se insiste en que no habrá aumentos de impuestos, cuando el país recauda solamente 13 por ciento del PIB y enfrenta una situación en la que el producto pudiera caer cerca de 10 por ciento.

El BdeM que en sus casi 27 años de autonomía y mandato único se había mantenido apegado a una ortodoxia inmune a responder a modificaciones importantes al escenario económico, como el brutal choque externo derivado del estallido de la burbuja inmobiliaria, complicado por el contingencia del virus A/H1N1, decidió hacer uso de medidas no convencionales respondiendo a una situación que llevará a una contracción importante de la actividad económica que, además, pudiera complicarse si la pandemia tardara más de lo estimado en controlarse. Una situación inesperada como la que estamos viviendo demanda capacidad para modificar puntos de vista que en otros tiempos pudieran ser razonables. Mantener férreamente la decisión de no pedir financiamiento externo es adecuada, al tiempo que es notoriamente inadecuado persistir en la convicción de que no habrá aumentos de impuestos.

