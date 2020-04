El jefe del gobierno español Pedro Sánchez asumió que los clubes de la Liga estarán autorizados a entrenar de nuevo a partir del lunes, aunque con estrictas medidas de seguridad.

Tiene más peligro trabajar en una cadena de montaje o en un barco de pesca en alta mar que jugar a puerta cerrada con los protocolos del torneo, que son estrictos y están hechos por especialistas , afirmó Javier Tebas, presidente de la Liga.

Los jugadores de los clubes españoles se realizarán pruebas de coronavirus en una primera fase para reanudar la temporada en junio. La etapa dos es un entrenamiento individual y podría comenzar el 6 de mayo; la tres, son prácticas en grupos pequeños de hasta ocho jugadores, mientras la cuatro son sesiones grupales que deben durar al menos dos semanas antes de que el futbol regrese.

Las cuatro fases se pueden completar en un mes, según las fuentes cercanas a la Liga, lo que significa que los partidos profesionales en España podrían reanudarse a mediados de junio.