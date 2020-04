“En la adultez me fui desde el este hasta el ‘dorado’ oeste, donde me involucré en el movimiento flower power, que me ayudó a ser mucho más consiente de que era libre y a hacer lo que quería después de todo lo que pasó. Qué cantidad de mierda tuve que pasar antes de eso.

–Era un niño cuando Hitler alcanzó el poder, así que no tuve manera de saber el horror que iba a venir con el nazismo. Fui una víctima, en el sentido de que tuve que soportar años de bombardeos sobre Berlín, lo que no fue para nada divertido. De adolescente tuve que unirme al ejército de Alemania del este, bajo el control de Stalin; no fue divertido en absoluto. Seguía siendo adolescente cuando abandoné el ejército y fui capturado por desertor y posteriormente condenado a más de dos años de cárcel.

–¿Qué hiciste cuando abandonaste el ejército?

–Escapé hacia Alemania Oriental. Me quedé un tiempo ahí y luego me llamaron a casa porque mi madre estaba enferma. Ella preguntó a las autoridades si podría cruzar la frontera sin ir a la cárcel y le respondieron que no me harían daño si decidía volver a casa. Crucé la frontera; me estaba trasladando la policía, pero los estalinistas no creyeron que fuera sólo un refugiado, creyeron que era un espía y me llevaron a la cárcel por dos años y dos meses.

–¿Tuviste educación musical formal? Parte de la música kosmiche parece basada en la idea de deconstruir música clásica.

–Algunos de mis antepasados eran predicadores, maestros o músicos de iglesia. Yo sólo continué lo que empezaron y mis hijos seguirán la actividad cultural que desarrollamos con mi esposa en la actualidad.

–Sacaste más de 100 discos. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de grabar uno?

–Soy un médium, no un ego, así que, con algunas excepciones, no decido cuándo grabar un disco y cuándo no.

–¿Cómo llegaron a esa síntesis musical tan particular que suena en las primeras grabaciones de Kluster?

–Creamos Kluster porque era parte del requerimiento para cambiar los paradigmas que existían. Fuimos los que abrimos las puertas a la improvisación como tópico principal, explotándola como una manera fundamental de hacer música relevante que nunca se rei-tera ni replica. Lo hicimos porque no éramos personas comunes en absoluto.

–Hace unos años se recuperaron unas grabaciones de Harmonia junto a Brian Eno que se consideraban perdidas desde 1974. ¿Cómo fue ese proceso?

–Muy sencillo: guardé una copia de las grabaciones y las tuve a buen resguardo hasta que apareció la tecnología sonora para editarlo. Las guardé porque sabía que era una pieza musical particularmente original.

–¿Qué opinas sobre la relación entre grupos de la era, como Amon Duul, y organizaciones de políticas radicales como Baader-Meinhof?

–Sabíamos sobre toda esa gente, pero no estábamos de acuerdo con sus teorías. Algunos de ellos eran peligrosos y provocativos, no creíamos en sumarle más guerra a la guerra. También creo que había demasiadas drogas en el cuadro.