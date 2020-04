H

abrá más claridad acerca de cómo afrontar las epidemias del futuro: más Estado y fortalecimiento de la tríada salud/educación/ comunicación; más conciencia ambiental y del cambio climático que ya empezó, y más necesidad de rayar la cancha del one per cent de la economía, que en seguir dando cuerda a los expertos en pobretología .

En lo cotidiano, las dificultades aguardan a la vuelta de la esquina: eventos masivos del deporte y la cultura suspendidos hasta nuevo aviso; obligación de presentar análisis de sangre legalizados en notaría para abordar un avión o un autobús; el policía que nos diga, respetuosamente, que gozamos de libertad para pasear con nuestra pareja, manteniendo la sana distancia .

Por ahora, confinados, afilemos el lápiz. Acabo de leer el largo artículo La pandemia y el sistema-mundo , de Ignacio Ramonet, publicado por este diario el sábado último (47 páginas). Años que no leía al maestro. Dejé de hacerlo porque de antemano coincidía con casi todo lo que escribía, y así pa’ qué.

El artículo de marras, por ejemplo, confirma con gran poder de exposición lo sabido: una vulgar partícula de ácido ribonucleico (que no configura vida porque no posee el ADN de los seres vivos) ha puesto en jaque a la especie más evolucionada del planeta. Cercada por el neoliberalismo, la naturaleza optó por vengarse.

Mientras iba tomando nota de la escalofriante big data que ofrece el texto de Ramonet (Kafka diría: Como una guillotina, así de pesada, así de lógica ), se me cruzó una frase de Otto von Bismarck: Si quieres que no te crean, di la verdad . Sentí un tironcito (eléctrico) en la nuca. Me dije: ¿será el coronavirus? ¡Me mato! ¿Y luego?... Mejor no. Dirán que el virus me mató, y no la abrumadora investigación del gran periodista gallego.

Guardo cierta envidia frente a los intelectuales de la izquierda socialdemócrata. Construyen textos serios (demasiado serios); documentados (demasiado documentados); equilibrados (demasiado equilibrados); redondos (demasiado redondos); fundacionales (demasiado fundacionales). Pero en los que hay algo que no termina de cerrar.