Mientras, en postura ambivalente, el PRI indicó que está de acuerdo en el periodo extraordinario, pero planteó que no se vulnere la facultad de la cámara de reorientar el gasto.

La bancada mencionó que esperará a ver si existe margen para expresar su opinión complementaria, pero que así como está la iniciativa no la avalará. Pero sí tenemos la voluntad de, cuando menos, que nos permitan expresar propuestas y reflexiones que ayuden a hacerle frente a esta crisis y, en coincidencia con lo planteado por algunos coordinadores parlamentarios, hay que cuidar que no se trastoque, que no se vulnere, que no se lastimen las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados .