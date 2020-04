Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de abril de 2020

En el esquema de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas derivado del acuerdo entre el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y en la estrategia del Banco de México de inyectar recursos a la economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que existen riesgos de corrupción. De acuerdo con la experiencia, aunque sea utilizado para apoyar a la pequeña empresa, que haya crecimiento económico, crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción .

Dio a conocer además que ya se formalizó la primera denuncia penal en contra de un consorcio que adeuda casi 10 mil millones de pesos, toda vez que hay casi mil 500 millones de pesos que se pueden tipificar como fraude fiscal, por eso la vía penal. Aún resta un adeudo de 35 mil millones de pesos sobre los que no se ha podido obtener el compromiso de liquidar, porque estaban acostumbrados a no pagar, por lo que ya giró instrucciones de promover nuevas querellas fiscales.

Tras la polémica desatada en torno al acuerdo BID-CMN, López Obrador matizó parcialmente su postura, pero al mismo tiempo advirtió de los riesgos: no nos oponemos. Nada más que no sea a costillas del erario ¿sí?, además eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos. Ellos tienen capacidad para obtener créditos, lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública, o sea, no avalamos eso , ratificó.

Consideró que ese modelo utilizado, al igual que el del Banco de México, ha generado ya corrupción en el pasado, sugiriendo que son acuerdos arriba que no siempre garantizan que esos créditos se entreguen a las pequeñas y medianas empresas.

–¿Habría entonces riesgo de corrupción en este plan que tienen el CMN y el BID?

–Claro que sí, si no se cuida. Y lo mismo lo del dinero que va a disponer el Banco de México, o sea, hay que estar muy pendientes. No oponernos, pero cuidar, porque no saben, si les estoy haciendo este planteamiento y se generó este debate es porque me lo fueron a plantear. No podemos dar un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica habiendo en México tanta pobreza.