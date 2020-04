Laura Poy Solano

Niños y adolescentes que han permanecido confinados en casa desde el 23 de marzo expresan enojo, tristeza y temor ante los efectos que genera en su vida cotidiana la emergencia sanitaria. Señalan que los horarios de clases en línea, por televisión y tareas escolares son mucho más pesados que en la escuela, porque nos están pidiendo cosas que ni siquiera hacíamos en clase .

Victoria, de 15 años y alumna de tercero de secundaria, reconoce que a veces da tristeza porque no vemos a nuestros amigos, muchos cumpleaños y fiestas se cancelaron. Ahora estamos más tiempo sentados y leyendo, que cuando estábamos en la escuela .

Señala que las tareas en casa parecen interminables. Hay materias que te piden resolver cuestionarios de hasta 70 preguntas, además de resúmenes de libros y proyectos que tenemos que entregar. También sigo un curso de preparación para el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior y son 12 horas los fines de semana .