ompromete las reservas internacionales del Banco de México el plan de Banxico? Ha anunciado que inyectará 750 mil millones de pesos a la economía para amortiguar lo duro de la crisis. De esa cifra, 250 mil millones serán destinados a créditos a las pequeñas y medianas empresas, inclusive a las personas, No las comprometen. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, me dijo ayer en un correo electrónico lo siguiente: el plan de créditos a pequeñas y medianas empresas de 250 mil millones de pesos son de los propios recursos que los bancos nos depositan en el banco central. Es lo equivalente a lo que antes se denominaba encaje legal y ahora se llaman DRMs. (Depósitos de Regulación Monetaria). El resto son facilidades que se le dan a distintos participantes en el mercado a cambio de garantías que nos tienen que dejar, que sean iguales o excedan al monto de lo prestado. Por ejemplo, si quieren mil millones de pesos, necesitan dejar en garantía instrumentos que valgan un poco más que eso y que además se comprometan a recomprarlos (son los llamados reportos). Dijo también Esquivel que ésto no pone en riesgo los recursos del banco y no agrega dinero al circulante, porque se retira un monto equivalente en el mercado. Esto ayudará mucho a que las instituciones no malvendan títulos que en este momento tienen poca demanda . El programa de Banxico hará posible que los bancos cuenten con liquidez para que puedan prestar dinero a las empresas y las familias, porque no hay crédito más caro que el que no se tiene . Dato complementario: las reservas actuales del Banxico son las más altas de la historia: 186 mil 128 millones de dólares.

Los mini-conspiradores

Aunque individualmente son gente menor y sin prestigio, no pasa desapercibido el tamaño de lo que se proponen realizar. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, anunció ayer que Javier Lozano será el vocero de la organización patronal. Alguien le sembró la obsesión de que puede ser candidato a la Presidencia de la República postulado por el sector ultraconservador. Ha convertido a la Coparmex en un partido político, aunque no lo permite el estatuto, y la ha dividido, porque existe un importante grupo de patrones que no está de acuerdo en el uso personal y político de las siglas. Gustavo de Hoyos dio a conocer ayer que incorporó a su equipo a Javier Lozano. “Las decisiones del @GobiernoMX están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. Agradezco a @JLozanoA se integre a ese reto como vocero especial de @Coparmex para la defensa del estado de derecho”. (Habla de democracia pero ha promovido su relección como presidente de Coparmex cinco veces consecutivas, actualmente cubre un periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2020. La última reelección fue posible gracias a que modificó los estatutos). Antes, otro personaje con ambiciones presidenciales había incorporado a Lozano a su equipo: José Antonio Meade, el candidato que arrastró al PRI a la debacle. Tanto de Hoyos como Lozano han venido cuestionando al gobierno de la 4T y al presidente López Obrador. La meta inmediata de los mini-conspiradores parece que consiste en crear un clima de desconfianza e incertidumbre.