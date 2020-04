(Ir)responsabilidad empresarial

a responsabilidad en la conducta empresarial es sin duda uno de los temas de mayor relevancia en la agenda global. Organizaciones internacionales como la OCDE subrayan que el pago de impuestos es considerado un elemento de responsabilidad corporativa , ya que el pago de impuestos a las finanzas públicas es claramente parte de la contribución de las empresas a la sociedad . Durante las pasadas semanas hemos sido testigos de cómo el Presidente ha invitado hasta el cansancio a grandes empresas que adeudan más de 50 mil millones de pesos al fisco a que se pongan al día, teniendo como respuesta mofas y burlonas promesas de litigios hasta el año 3000 . Como ciudadano-consumidor creo tener derecho a saber cuáles son las empresas que se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales. Ninguna persona en su sano juicio quisiera ser cómplice y adquirir los bienes y servicios de empresas con comportamiento tan lacerante hacia la sociedad y la nación. Mucho menos en estos tiempos en que la responsabilidad social y ciudadana son valores inestimables.

Humberto López Rizzo, doctor en ciencias económicas/Universidad de Paris 1-Panthéon Sorbonne

Urge medicamento

Soy padre de un joven con insuficiencia renal, quien ya recibió un trasplante de riñón y espera un segundo trasplante. Su tratamiento incluye el medicamento Siluvrimos de un gramo, el cual es escaso y caro (11 mil 681 para dos meses).

Solicito el apoyo para dirigirme a las autoridades del sector salud y de sus lectores para obtener dicho medicamento que debe recibir mi hijo de manera permanente.

Estoy a sus órdenes en la siguiente dirección y teléfonos: Zaragoza 4, colonia San Mateo, primera sección. CP 42850. Tepeji del Río, Hidalgo. Teléfonos: 773-168-17-05 y 773-188-75-43

Lázaro Martínez Granados

