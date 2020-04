Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de abril de 2020, p. 26

Monterrey, NL., La empresa de origen sudcoreano Kia Motors donó al gobierno del estado 30 mil trajes de bioseguridad y 10 mil escudos faciales que se entregarán a personal de salud, a fin de contribuir en el combate al coronavirus en la entidad, .

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el presidente de Kia Motors México, Jon Kun Lee, anunciaron el donativo ayer, antes de la conferencia de prensa diaria con la cual el mandatario informa sobre los avances del Covid-19 en Nuevo León. Dijo que el equipo será distribuido en los centros hospitalarios que lo necesiten, a través de la Secretaría de Salud estatal.

El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló la importancia del trabajo en equipo con médicos coreanos, y dio a conocer que hasta ayer se han aplicado en la entidad 9 mil 950 pruebas de detección de Covid-19, mientras el número de pacientes confirmados suma 646, 10 más que en las últimas 24 horas.

De la O Cavazos reportó que el número de decesos subió a 14. Los casos más recientes, son 2 personas que tenían padecimiento previo, pero murieron por complicaciones respiratorias.

En cuanto a la situación de los hospitales de la entidad, el mandatario manifestó: “Todos están listos, no hay suficientes respiradores (…) esperamos los que compró el gobierno federal, no han llegado. Los datos que escuché de la Ciudad de México me preocuparon demasiado, ya está saturado el número de camas en la Ciudad de México y eso no tiene que pasar en Nuevo León”.